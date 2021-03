Hamide Lamara l’avait laissé entendre : la réception de La Gantoise à l’Académie, pour clôturer la phase classique du championnat, n’avait rien d’une promenade de santé pour ses filles. Traduction dans les chiffres : 0-2 !

Une déception évidemment, aussi grande que l’inefficacité devant le but de la gardienne internationale Nicky Evrard. Un des maillons d’une équipe flandrienne plus expérimentée, volontiers engagée dans les duels. Et à l’affût du moindre cadeau adverse pour tirer les marrons du feu.

“La Gantoise a eu une (...)