Il y a quelques semaines, nous vous annoncions le départ de Hamide Lamara après cinq saisons à la tête de l'équipe de D1 dames . Le coach estime avoir fait le tour de la question et part à la recherche d'un nouveau défi.En même temps, Stéphane Guidi quittait les U21 du club. C'est finalement chez les dames qu'il rebondira en remplacement de Hamide Lamara. Le coach de 45 ans restera donc actif au sein de l'Académie la saison prochaine et occupera également une fonction chez les U15 et U16. Il signera son contrat sous peu.Le club devrait officialiser ces informations dans les prochaines heures ou les prochains jours.