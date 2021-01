La semaine dernière, le Standard Femina se faisait surprendre à Alost, pourtant mal classé. Une troisième défaite cette saison qui permettaient aux filles d'Anderlecht prendre le large en tête du classement. Ce samedi, l'heure de la revanche avait déjà sonné pour les troupes de Hamide Lamara., déclare Lola Wajnblum.Les Rouches l'ont bien compris: on ne trébuche pas deux fois sur la même pierre. Elles ont montré une tout autre figure. Après une première période muette, elles ont ouvert la marque à l'heure de jeu via Davinia Vanmechelen. A six minutes du terme, Lola Wajnblum fixait le score à 2-0., poursuit celle qui a inscrit son quatrième but cette saison.

La semaine prochaine, c'est à Genk que le Standard se rendra. Une équipe classée 6e, qui a perdu 1-0 à La Gantoise vendredi. "Genk fait partie de ces équipes qui, avec Alost, Gand, Bruges, etc. se valent en termes de qualité, même si le nombre de points n'est pas vraiment le même."