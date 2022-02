Le Standard prolonge Yuna Appermont Liège Matthias Sintzen La milieu de terrain de 24 ans restera un an de plus chez les Rouches. © Standard

Le Standard Femina continue petit à petit à constituer son noyau pour le prochain exercice. Après la lourde annonce concernant Vanity Lewerissa, le club sait qu'il doit continuer son chemin et préparer la saison prochaine. C'est ainsi que Yuna Appermont, milieu de terrain de 24 ans, prolongera l'aventure sous le maillot rouge et blanc. Elle était revenue dans son club après un passage à Genk et avait été élue joueuse du mois de décembre. "Nous la remercions pour la confiance et lui souhaitons le maximum de réussite pour la suite", commente le Standard.