On voit souvent Warnant comme un club de village. Perdu dans la campagne hesbignonne.

S’il y a du vrai là-dedans, le club des Burettes travaille très bien en coulisses, sachant attirer des éléments confirmés tels que Biscotti, Mauclet, Cavillot, Dejoie ou Biatour ! Derrière tout ce travail, trois hommes principaux : Guy Houssa, le président ; Mike Gray, le conseiller sportif et Stéphane Jaspart, l’entraîneur principal.

"Cette année, en raison de la crise sanitaire, on s’est concentré à réaliser des transferts du coin", souligne Mike Gray, jadis joueur (8 ans) à Warnant. "Biscotti connaissait Timmermans, Mauclet a suivi, Biatour a eu Jaspart à Sprimont… En D2 amateurs, on propose un bon niveau et l’on essaye de composer un groupe de 20 joueurs qui s’entendent bien."

Voilà l’une des clés de la réussite warnantoise. "L’aspect convivial et familial du club a toujours plu. Chez nous, des jeunes peuvent combiner études et séances d’entraînement."