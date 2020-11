Courir avec son chien sur des distances sprint avec pour objectif d’optimiser les énergies entre l’homme et l’animal dans les décors forestiers de notre belle région, voilà l’ADN que le canicross prône.

Comme peut le confirmer Manon Wathelet, fondatrice du club liégeois "Au Pat’Course", le canicross est une discipline qui connaît un succès grandissant. "Le groupe existe depuis quatre ans et on est passés sous forme d’Asbl depuis juillet 2019. Depuis, on voit de plus en plus de participants à nos entraînements ou nos événements."

En plus des entraînements, "Au Pat’Course" organise des événements, notamment thématiques. Cani-rando avec bivouac, canicross Halloween ou encore Saint Valentin, il y en a pour tous les goûts. "Notre première édition Saint Valentin a eu un beau succès avec 80 inscrits."

© DR



Le succès grandissant de la discipline a permis à la Belgique d’accueillir les championnats européens à Chevetogne la saison passée, un rendez-vous manqué en 2020, crise du coronavirus oblige. Une crise qui n’a pas épargné le canicross, événements et les championnats ayant été annulés. "On a essayé de tenir bon mais même la population n’était pas de notre côté", explique Manon Wathelet. "On a voulu organiser la balade Halloween récemment, on était soutenus par la commune de Tinlot puisque toutes les mesures étaient respectées mais on a reçu tellement de commentaires négatifs qu’on a abandonné. On n’a pas voulu entacher l’image du club."

Seul réconfort pour les amateurs, les entraînements ont été maintenus, en comité réduit et adaptés aux mesures.

Quoi qu’il en soit, au club "Au Pat’Course", les projets restent nombreux. Avec l’espoir de pouvoir reprendre les événements en 2021, l’Asbl prévoit d’organiser également des interclubs. Manon Wathelet a également lancé récemment un projet de vente. "On a ouvert une roulotte en septembre dernier pour vendre du matériel de canicross. Nous avons aussi un partenariat avec une ostéopathe canin qu’on peut rencontrer une fois par mois. Décembre est déjà complet."