À la Boxing Night NXN, les deux Liégeois de la soirée se sont illustrés. Si Khatchatryan s’est rapproché encore un peu plus d’un combat pour la ceinture IBF Intercontinental, Michaël Pirotton reste lui aussi invaincu grâce à un 5e succès en autant de combats face au Croate Igor Mihajlevic, alors qu’il n’avait plus fait un 6 rounds en 23 mois à cause notamment de sa triple fracture du pouce droit.

"Il avait tenu six rounds contre Hubeaux et Big Jack, deux des meilleurs Belges de la catégorie", explique Michaël. "Je savais qu’il serait difficile à battre. Il était très dur, patient et m’a surpris quelques fois. Mais c’était certainement le meilleur adversaire pour reprendre. Dommage que je n’aie pas pu ramener les copains pour me soutenir."