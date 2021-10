Visé, ville sportive ? Plus que jamais ! Après le hall omnisports il y a peu, c’est au tennis que commencent les transformations. Terrains intérieurs et extérieurs, éclairage, club house, vestiaires (joueurs et arbitres)… tout va y passer. Le coût de ces travaux ? Au minimum 1 million d’euros ! "L’installation du chantier a commencé cette semaine", souligne Julien Woolf, l’échevin des sports. "Le but est que le club soit le moins perturbé possible et qu’il puisse continuer à tourner."