Après dix années de succès en Belgique et en Europe, Larbi Chababe met un terme au Team De Valois.



"J'ai décidé de me consacrer à ma vie familiale et à mon activité professionnelle."



De Valois a débuté en janvier 2012 et se terminera définitivement le 31 décembre de cette année. Le team laisse derrière lui des victoires incroyables sur des monuments tels que les 20 km de Bruxelles, l'Ekiden, les Quatre Cimes, le Grand Jogging de Verviers, les 10 km de Tessenderlo, pour ne citer que ceux-ci.



"Pour moi, ces 10 années ont été une expérience riche en rencontres avec des gens formidables qui font de notre sport le plus beau des sports. Je pars sans regret, sans amertume, avec le sentiment du devoir accompli. J'ai appris énormément de choses sur le coaching mental, le management et cela m'aidera pour la suite. Je pense sincèrement que De Valois a été l'expérience de ma vie."

Reste à présent aux nombreux athlètes, dont le récent vainqueur des 20 km, Amaury Paquet, à trouver un autre coach. A suivre donc...