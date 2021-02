C’est la tête haute qu’Arnaud Bovy termine ce premier tournoi (15 000 dollars) à Sharm El Sheikh (Egypte). Après 10 matchs en moins d’une semaine, il a perdu samedi la finale du double, avant de s’incliner ce dimanche en simple face à Yu Hsiou Hsu (Taïwan), 497e joueur mondial, sur le score de 6/4, 6/4. “Je me suis battu comme un lion, il y avait de la place pour que je gagne mais ça ne se joue pas à grand-chose”, déclarait l’espoir belge à l’issue du match.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le Comblinois de 20 ans, classé 589e à l’ATP, a été brillant en sortant des joueurs bien mieux classés que lui, comme Facundo Diaz Acosta (399e) ou encore Marko Tepavac (457e). “Je me suis bien senti tout au long du tournoi. J’ai pris match par match mais je sentais que je montais en puissance. J’étais bien dans ma tête et physiquement. Les résultats sont encourageants.”

Ce n’est pas terminé

Cette semaine, rendez-vous au même endroit pour un nouveau 15 000 dollars. “Je vais encore rester une semaine, peut-être deux. On verra comment je me sens. Ce sera plus ou moins la même chose que lors de la semaine écoulée. Je ne me mets pas de pression inutile. Le plus important est de continuer à évoluer ‘tennistiquement’”, poursuit l’habitant de Comblain.

Notre représentant belge ne jouera pas le double. “Je m’alignerai uniquement en simple, j’ai beaucoup joué ces derniers jours.”