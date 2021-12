Bonne nouvelle pour le cyclisme belge en général, pour le VTT belge en particulier: Thierry Maréchal (Theux, 65 ans) a été réélu président de la Commission VTT de l’Union Cycliste Internationale (UCI). L’actuel président de la la Fédération cycliste Wallonie Bruxelles, un poste qu’il occupe depuis 2002 et la scission des deux ailes linguistiques de la RLVB, occupait ce poste depuis 2017.

Le voici donc reparti pour 4 ans dans une fonction où il sera chargé de présider les réunions de la Commission et de la représenter. La Commission VTT traite de la politique générale du VTT mondial. Notre compatriote continuera de "piloter" un staff d’une petite dizaine de personnes basé en Suisse, au siège de l'UCI.

Thierry Maréchal fait partie des pionniers de la pratique VTT en Belgique, sport qu’il a décidé de développer chez nous après l’avoir découvert en vacances à l’Alpe d’Huez en 1985. Il participa avec deux ou trois autres à la création d’un club, l’Ardennes Mountain-bike, pionnier en Belgique avec le VTT Chaudfontaine. On notera que plus tard, ce club de VTT ouvrit une section route, le VC Ardennes, qui vola de ses propres ailes plus tard sur routes.