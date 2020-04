L'épreuve prévue du 13 au 17 juillet est annulée cette année.

La série d’annulations de course se poursuit en Province de Liège. Au delà de la date officielle de mise en pause du cyclisme imposée par l’Union Cycliste Internationale (et le bon sens…), qui est posée, pour l’instant, jusqu’au 31 mai. L’emblématique Tour de Liège vient d’annoncer que sa 53e édition n’aura pas lieu cet été. La course mise sur pied par l’UC Seraing devait avoir lieu du 13 au 17 juillet.

L’organisateur a également fait savoir que le Tour du Condroz, classique du calendrier des juniors (17 et 18 ans) prévue le 27 juin, est également annulée cette année.