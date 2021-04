Annulé l’an passé à cause du coronavirus, le Tour de Liège était déjà assuré depuis longtemps de ne pas avoir lieu cette saison. Pas uniquement à cause de ce satané virus. Mais faute de moyens humains et financiers. Le club de l’UC Seraing avait annoncé qu’il jetait l’éponge pour l’organisation du Tour de la Province de Liège. Tout en souhaitant que cette épreuve de référence soit reprise par un club organisateur avec expérience.