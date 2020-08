"C’était un match de compétition (sic), et ceux-là on les joue toujours pour les gagner !" dixit Claudy Dardenne. Covid ou pas ! "Je ne vais certainement pas me retrancher derrière nos absents pour expliquer cette défaite. Les joueurs présents sur le terrain doivent prester au mieux, un point c’est tout. L’engagement que j’ai vu sur ce match me laisse sur ma faim."

(...)

Et pourtant, une première victoire officielle cette saison, qu’importe le flacon, aurait sans doute mis un peu de baume au cœur des Rechaintois,