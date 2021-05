Le Triptyque ardennais à nouveau annulé Liège Matthias Sintzen C'est la deuxième fois qu'il tombe à l'eau en 2021. © DR

Les organisateurs du Triptyque ardennais donne déjà rendez-vous aux cyclistes en 2022 puisque l'épreuve de cette année, prévue en août, tombe à nouveau à l'eau. C'est ce qu'ils ont fait savoir via un communiqué. " Suite à une réunion générale avec les bourgmestres des communes de la Région Germanophone concernées par le passage du 54e Triptyque Ardennais et les représentants des zones de police locales, nous avons finalement décidé d’annuler le prochain Triptyque Ardennais qui devait se disputer les 27, 28 et 29 août. Il est en effet absolument impossible d’organiser les 2e et 3e étapes en empruntant les itinéraires envisagés. Et aucun autre itinéraire n’est envisageable", disent-ils avant de développer les arguments ayant poussé à cette annulation.



D'une part, les dates prévues coïncident avec l'organisation du Grand Prix de Spa-Francorchamps, ce qui entraînera des problèmes liés à la circulation. D'autre part, le comité d'organisation souligne que la région de Bütgenbach sera très fréquentée à ce moment là. Par ailleurs, il n'y aurait pas assez de forces policières pour garantir la sécurité nécessaire pour tous ces événements. Enfin, il se pourrait que les deux départs prévus en Allemagne ne puissent pas se tenir en raison du Covid.



"Nous regrettons évidemment cette décision mais elle est mûrement réfléchie et prise en totale concertation avec les bourgmestres et les zones de police concernées."