Ne nous le cachons pas, Verlaine va jouer son avenir en D2 ACFF à l’occasion des trois prochaines sorties des hommes de Marc Segatto. "On est face à un voyage très important où il faudra absolument prendre le maximum de points", résume Louis Jamar avant ces déplacements à Durbuy et Couvin-Mariembourg, soit le dernier et l’antépénultième, qui compte le même nombre de points (11) que les Taureaux mais avec un match de plus, et la réception de Stockay (le 9 mars), 12e de classe.