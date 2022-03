Le tennis de table liégeois a perdu l’un de ses plus fervents supporters. Le RTT Ans, un pilier. Patrick Massar est décédé inopinément le jour de son 67e anniversaire. "Je l’ai encore eu au téléphone ce matin (NDLR : vendredi) pour lui souhaiter un bon anniversaire", commentait, Kristel, sa fille. Il laisse derrière lui de nombreux pongistes inconsolables. La nouvelle s’est propagée dans le monde du ping francophone à la vitesse d’une balle smashée.

Sa vie, il l’aura dédiée en grosse partie à la petite balle blanche. Ancien B2, "Mass", comme tout le monde le surnommait, aura connu ses heures de gloires en fédération ouvrière où il fut même sélectionné à plusieurs reprises avec l’équipe nationale. Patrick Massar aura, pendant 8 saisons, évolué au club de Momalle avec lequel il aura tutoyé les sommets belges.

Depuis plusieurs années, il était revenu dans son club de cœur, au TT Ans. Il était devenu une institution tant sa présence était indispensable, notamment pour la formation des jeunes.

Sa gentillesse et son dévouement sans borne pour le tennis de table manqueront incontestablement.

Philippe Saive, le frère de Jean-Michel, a évidemment bien connu Patrick Massar puisqu’ils ont évolué dans le même club. "Il était tellement passionné, dévoué et motivé à l’idée d’aider les jeunes à progresser. Lui le bénévole, dirigeant, entraîneur et supporter à la fois. Lui, le tellement dévoué que personne n’avait pensé à le mettre à l’honneur. L’ironie de la vie fait que ton club, le RTT Ans avait posé ta candidature pour le mérite sportif 2021. La soirée de remise des prix a été reportée à cause de la pandémie mais même si les résultats n’ont pas encore été communiqués, je veux le dire haut et fort que c’est à l’unanimité du jury que Patrick allait recevoir le prix du bénévolat. Ans a perdu un de ses plus grands ambassadeurs sportifs aujourd’hui".

De son côté, Pierre Theunis a souligné la "passion et l’authenticité" de Patrick Massar. "Il est irremplaçable au RTT Ans". Après les décès de Didier Minguet et Dany Paulus, le tennis de table liégeois perd un nouveau monument.