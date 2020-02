Malgré le fort vent de ce dimanche, on a joué dans la plupart des provinces

À l'exception du Luxembourg et du Brabant, on a joué dans toutes les provinces chez les adultes ce dimanche. Et même chez les jeunes en province de Hainaut et de Liège. Avec, lors de la plupart des matches, le vent comme acteur principal lorsque la rencontre a pu être maintenue par l'arbitre.

Cela a donné lieu à certaines scènes parfois cocasses, avec un ballon avançant seul ou de longues balles en avant qui n'en étaient finalement pas.

Mais, vu la force du vent, on n'est pas passé loin de l'accident dans certains clubs.

Comme à Elsaute, dont l'équipe B évoluant en P3 recevait Ster-Francorchamps ce dimanche. Le toit protégeant le banc des entraîneurs s'est envolé sous le coup d'une bourrasque pour finir sa course sur le terrain, en pleine partie.

En province de Liège, c'est un bout de la tribune du club de Wanze-Bas-Oha qui s'était envolé avant le coup d'envoi du match face à Fize