Le Verviétois Moussa Diallo ne restera pas à Herstal: "Envie de rejouer plus haut…" Liège David Liz (EDA) Le buteur Moussa Diallo est en quête d'un nouveau défi. Il ne restera pas à Herstal. © EDA Eric Muller

Le Verviétois Moussa Diallo ne prolongera pas à Herstal (D3 ACFF). Il l'a fait savoir au club en ce début de semaine. "J'ai simplement expliqué que j'avais envie de relever un défi plus haut", confie l'attaquant passé par Andrimont, Verviers, Malmundaria, Aywaille, Liège, La Calamine, Spouwen-Mopertingen, le RWDM, l'AS Eupen, Sprimont et Rodange (Luxembourg) avant de rejoindre Herstal où il compte 9 buts inscrits pour l'instant.



"Je vise la D2 ACFF ou la Nationale 1… On verra ce qui est possible ou pas" , conclut l'offensif de 31 ans.