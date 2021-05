Le RFC Tilleur évolue maintenant en troisième provinciale après avoir choisi de supprimer son équipe de D2 ACFF. Cependant, pas grand-chose n'a changé du côté du club qui a gardé plus ou moins la même structure. Il avait pour vice-président Sylvain Cantelli. Un homme de l'ombre qui travaillait toujours dans la bonne humeur et qui faisait partie du groupe de personnes à l'initiative du club de Cité Sports, devenu RFC Tilleur par la suite.

Décédé ce jeudi, il luttait contre la maladie. "Il était unanimement apprécié par tous les joueurs qui aimaient son côté humain et sa bonne humeur légendaire. Doté d'une très bonne connaissance du football, il a participé très activement à la gestion de son club jusqu'à en faire un candidat potentiel à la montée en Nationale 1", communique le club bleu et blanc sur sa page Facebook.

"Le RFC Tilleur présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, nos pensées se joignent à eux en ses moments pénibles et douloureux. Sylvain va également laisser un énorme vide dans la famille des Métallos. C'est un pilier qui s'en va vers les pelouses célestes, c'est un ami qui nous quitte en nous laissant le souvenir d'un très grand Monsieur."





La rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Sylvain, ainsi qu'à l'entourage du club.