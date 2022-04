Juan Lemestrez avait déjà montré à plusieurs reprises qu’il a les capacités pour rivaliser avec les meilleurs du pays. Le prometteur jeune coureur de Warnant-Dreye s’était déjà classé troisième du championnat de Belgique, l’an passé, chez les cadets de première année.

Il a poursuivi sur cette belle lancée ce dimanche, sur le parcours accidenté de Vezin, lors de la manche d’ouverture de la Top Compétition. Il s’y est classé quatrième sur les cent quatorze engagés sur le circuit namurois. Bien présent à l’avant de la course, il a figuré dans le bon groupe de quatorze hommes dans le final, duquel les solides Cédric Keppens et Jasper Schoofs sont sortis. Il arrive pour la troisième place et termine deuxième du groupe des poursuivants. De quoi redonner le sourire à ce membre de la formation Acrog-Tormans. "Je venais d’avoir trois courses avant cela avec de la malchance", explique-t-il. (...)