Joueurs, staffs, dirigeants et supporters du football amateur traversent une période compliquée. Pour les agents de joueurs, la situation est également loin d’être évidente. Nous avons rencontré Eric Depireux, ancien joueur de Seraing, de La Louvière, de Charleroi et du RFC Liège, notamment. Aujourd’hui, il exerce en tant qu’agent. Il nous raconte comment il vit la situation actuelle et comment il imagine le futur proche.

Monsieur Depireux, comment traversez-vous cette période tourmentée en tant qu'agent?

“Avec un effet de surprise car ça ne date que du mois de mars. La fin de saison a été chaotique car (...)