L’histoire de la Coupe de Belgique fut pour le moins mouvementée. Entre les versions modifiées et les incessants changements de nom, on note surtout un arrêt de l’épreuve d’une bonne vingtaine d’années, de part et d’autre de la seconde guerre mondiale.

La compétition, sous sa forme actuelle, ne retrouvera ses véritables lettres de noblesse qu’au début des années 60 avec l’avènement de la défunte Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe.

Le premier duel entre le RFC Liège et Anderlecht tarda d’ailleurs pas, histoire de façonner au plus vite la rivalité entre les deux camps dès l’édition 1965-1966.



Le Sporting de Van Himst, Jurion et Trappeniers renvoya bredouille en Principauté les Depireux, Baré, Lejeune, Bertoncello et consorts. Un quart de finale en manche unique.



Un stade de la compétition qui servira véritablement de fil rouge dans la décennie 80. Les années Waseige. Celles où le RFCL écrira une grande partie de sa légende dans cette Coupe, et particulièrement face aux Mauves. Trois quarts de finale de haute voltige, trois qualifications arrachées au nez et à la barbe du Goliath de l’époque, en ne lui laissant que les miettes du festin avec une seule défaite liégeoise sur les six rencontres disputées. Et quel festin ! 1985 fut épique par son dénouement, 1987 mena les Sang et Marine en finale… au Parc Astrid, 1990 fut tout simplement historique.

Le rendez-vous de ce mercredi soir est donc le dixième du nom entre le RFCL et Anderlecht, dans ce que nous appellerons l’ère moderne de la Coupe de Belgique. Certains, dans cet esprit coupe, y ajouteront un onzième en se remémorant une victoire liégeoise en finale de la Coupe de la Ligue (1986), compétition parallèle à l’époque, aujourd’hui abandonnée.



Tant qu’à faire, et pour l’anecdote, on passa aussi tout près de rajouter une (douzième) confrontation au bilan. Une autre finale de Coupe de Belgique. Celle de 1976, remportée par Anderlecht. Que le RFCL fut à deux doigts de défier au Heysel. Mais le Lierse d’un tout jeune Jan Ceulemans en décida autrement.





Les précédents duels entre le RFCL et Anderlecht