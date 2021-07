Un peu partout en province de Liège, les gestes de solidarité envers les sinistrés se multiplient. Parmi les victimes des inondations, plusieurs clubs de football.

Bernard Fairon, arbitre depuis une dizaine d’années, a décidé de mobiliser ses collègues afin de venir en aide. Concrètement, il invite chaque arbitre ayant une désignation dans un club impacté à faire don d’une indemnité à ce club, et ce tout au long de la saison.

"J’en ai discuté avec quelques personnes. Au départ, je voulais que les indemnités soient reversées aux clubs les plus touchés mais aussi que chaque arbitre fasse un geste envers la Croix-Rouge. Finalement, j’ai constaté que les personnes préfèrent que l’argent aille directement aux clubs."

C’est la raison pour laquelle Bernard Fairon propose, parallèlement à la première action, d’ouvrir un compte bancaire afin que chaque arbitre de la province y reverse sa prime de match. À la fin de l’opération, le montant total récolté serait à partager entre les différents clubs sinistrés.

"Le but est qu’un maximum de personnes participent. Tous les arbitres de la province n’iront pas dans les clubs les plus touchés mais ils pourront aussi contribuer."

Certains dirigeants touchés par les inondations se posent légitimement beaucoup de questions quant à l’avenir.

"Les clubs doivent parfois trouver des solutions ailleurs. Certes, les assurances vont intervenir mais on ne sait pas quand ni pour quel montant. Il y a aussi la question des recettes des entrées et de la buvette qui ne seront probablement pas les mêmes que si les clubs étaient dans leurs installations", poursuit l’homme en noir. "Les clubs ont déjà dû survivre pendant plusieurs mois à cause du Covid, alors qu’ils devaient continuer à payer certaines factures. Une petite aide peut faire du bien, même si ce n’est pas grand-chose."

L’idée du Flémallois est toute fraîche mais il n’a pas attendu avant d’agir concrètement. Le compte en banque a été ouvert ce mercredi et est déjà actif. “J’ai même reçu le premier versement”, dit Bernard Fairon, avec le sourire.

Actuellement, 14 clubs, répartis sur 12 sites, ont été retenus comme ayant besoin d’aide. Il s’agit de Goé, Dolhain, Pepinster, Trooz, Vaux, Tilff, Aywaille et Remouchamps (Porallée), Hamoir, Franchimont, Stavelot, Sprimont et Poulseur (Poulseur), Fraiture. Une liste qui pourrait être allongée…