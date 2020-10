Assurément, les frissons se vivent en famille chez les Bosseloir. En 2006, Didier Bosseloir (50) et Stéphane Creffier (50) se lançaient en Yaris dans les rallyes régionaux. Didier est le "beauf" de Stéphane et leur aventure dure toujours, même si on est passé de la Yaris à la Civic R. Désormais, c’est avec son fils qu’il roule.

"Stéph a connu quelques soucis de santé et nous avons mis nos courses en mode pause. Depuis qu’il a six ans, Benjamin, mon fils de 19 ans, a la course automobile dans la peau. C’est sans aucun doute le plus grand fan de notre team et il avait déjà la salopette à nos couleurs dès son plus jeune âge", explique fièrement le papa.