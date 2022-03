La saison des Bulldogs de Liège est belle. Il y a peu, ils ont battu Herentals en finale de la Coupe de Belgique et ont pu soulever ce trophée tant attendu devant des centaines de supporters à Médiacité. À peine la fête terminée, il a fallu se concentrer sur la suite de la compétition pour aborder la phase finale du championnat. Ce week-end, place aux demi-finales.

En quarts face à Zoetermeer, les Bulldogs ont dû passer par un troisième match pour se qualifier puisque les deux premiers n’ont pas suffi (défaite des Bulldogs à domicile samedi dernier et victoire en déplacement le dimanche).

Ce samedi (18h45), c’est à nouveau Herentals qui visitera le Longdoz, alors que La Haye et Heerenveen, les deux autres qualifiés, se rencontreront. Pour ce premier duel, les Liégeois ont à nouveau l’avantage de la glace. Le match retour ayant lieu le lendemain dimanche à 20h à Herentals. Les playoffs se jouant au meilleur des 3 matchs, s’il devait y en avoir un, cela se passerait à Liège mardi 22 à 20h.

"La Beneleague est un objectif majeur pour les deux équipes belges, assure Louis Letté, le team-manager des Bulldogs. Pour Liège ce serait une première finale, alors que notre adversaire rêve d’être sacré pour son 50e anniversaire."

Le vainqueur de cette demi-finale sera également sacré champion de Belgique. "Ces enjeux nous promettent des matchs acharnés entre les deux équipes. Herentals voudra également montrer que sa défaite en Coupe de Belgique était un accident. Tout se jouera sur des détails, les équipes se connaissent sur le bout des doigts. La victoire reviendra donc à celle qui pourra garder son calme, imposer son jeu et profiter des nombreuses occasions qui s’offriront à elle, analyse Louis Letté. Comme à chaque fois entre Liège et Herentals, nous aurons un mélange de tous les ingrédients que l’on aime pour assister à un très beau match de hockey : vitesse, pressing, engagement et physique."

Il y aura donc bien un club belge en finale de la Beneleague. Reste à espérer pour la ville de Liège qu’il soit francophone, même si cela risque de déranger la fédération.