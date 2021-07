Les Bulldogs de Liège offrent un nouveau contrat à Mathias Balhan Liège Matthias Sintzen Le Visétois patinera toujours à Liège pendant au moins une saison. © Bulldogs

Entre jeunesse et expérience, les Bulldogs de Liège semblent tout doucement trouver le bon mélange au sein de leur équipe, sur papier en tout cas. Ils parviennent à conserver la majorité des joueurs de la saison dernière et recrutent aux postes où c'est nécessaire.



Mathias Balhan se situe à un point d'équilibre entre cette jeunesse et cette expérience recherchées. Du haut de ses 23 ans, l'attaquant originaire de Hermalle-sous-Argenteau repart pour une nouvelle saison au sein de la famille sang et marine. Pour rappel, il est revenu patiner à Liège en 2019, après deux saisons avec Oshawa Riverkings, au Canada. En 2014-2015, il avait connu un passage d'un an aux Pays-Bas, avec les Smoke Eaters Geleen. Il a également connu diverses expériences avec la Belgique.



Dans les prochains jours, d'autres annonces sont attendues chez les Bulldogs, qui présenteront officiellement leur équipe 2021-2022 le dimanche 29 août à 10h dans les magnifiques installations du Golf de Bernalmont, partenaire du club.