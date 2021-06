Les Bulldogs de Liège pourront compter sur Lévi Smeets une saison de plus Liège La rédaction régionale Le défenseur a paraphé un nouveau contrat. © DR

Après Frank Neven et Mike Distate, c'est au tour du défenseur Lévi Smeets de prolonger l'aventure sur la glace liégeoise pour le prochain exercice. Le numéro 27 entamera sa deuxième saison dans la Principauté.



Avant sa signature chez les Bulldogs, le Néerlandais de 22 ans à peine a longtemps évolué dans son pays, à Limburg Eaters Geleen, club de BeNeLeague également. Il a aussi participé à quatre championnats du monde pour l'équipe nationale des Pays-Bas (deux en U18 et deux en U20). Attaquant de formation, il s'est reconverti en défenseur il y a six ans.