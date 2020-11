"L'image positive de notre équipe et son investissement sportif permettront de toucher un maximum de personnes et de les sensibiliser à lutter contre toutes les formes de violence faite aux femmes", explique Louis Lette, chargé de communication aux Bulldogs.



Cette campagne commence ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes pour se terminer le 6 décembre, journée nationale au Canada de commémoration de la tuerie de l'Ecole Polytechnique (1989).



Un match des Bulldogs, dont la date sera définie en fonction de la situation sanitaire, sera entièrement dédié au message de cette campagne. L’équipe jouera avec des vareuses prônant la lutte contre les violences. Le public recevra quant à lui des masques "Stop Violence" et des pin’s du Ruban Blanc, preuve de son engagement personnel à lutter contre ce fléau.



Les hockeyeurs liégeois sont tous derrière ce slogan : la violence envers les femmes est l'arme des faibles.





© dr



Les Bulldogs de Liège ont été choisis par le service de prévention des violences de la Ville de Liège comme parrains de la campagne 2020 du "Ruban Blanc".