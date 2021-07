Pour lui, Liège est une histoire de famille. Son grand-père, son papa et son frère ont tous les trois fait partie de l'équipe liégeoise. En ce qui le concerne, Jordan a commencé le hockey à Liège à l'âge de trois ans. Quatorze ans plus tard, il a connu des aventures à Louvain et à Henrentals. Depuis 2015, le joueur âgé de 30 ans est de retour dans la Cité Ardente.