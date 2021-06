Avant le début du dernier exercice, les Bulldogs accueillaient Cisse Vander Weyde, un jeune gardien, d'1m83. Sous contrat pour une saison, il n'a pas vraiment eu, comme l'ensemble du noyau, l'occasion de s'exprimer. Il a donc décidé de poursuivre l'aventure sur la glace de Médiacité pour une nouvelle année. Il portera le numéro 30. "Nous le remercions pour sa confiance", indique le cercle liégeois.

Agé aujourd'hui de 21 ans, l'originaire de Brasschaat (province d'Anvers) évoluait déjà en BeNeLeague auparavant, sous les couleurs des Phantoms Antwerp. C'est sur sa terre d'origine qu'il a commencé à jouer au hockey In Line. Il a d'ailleurs été sélectionné pour l'équipe nationale belge de hockey In Line et a participé à trois championnats du monde en Allemagne, en France et en Angleterre. Une fois à Anvers, il a été appelé en équipe nationale U20 et seniors.