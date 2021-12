Les Bulldogs sont leaders de la Beneleague mais pas constants dans leurs performances. Un peu de repos permettra de retrouver l’énergie nécessaire.

Les trois premiers tiennent sur deux points mais quatorze unités séparent le troisième du quatrième. Le gouffre est énorme. Mais peu importe : ce sont bien les Bulldogs de Liège, seul club francophone de Beneleague qui mènent la danse en tête avec quarante unités, soit une de plus que La Haye, qui compte deux matchs de moins, et deux de plus que Herentals (un match de plus).

Pour parvenir à passer l’hiver au chaud, les Liégeois se devaient de réaliser de bons résultats ce week-end lors de leurs deux rencontres, face à Heerenveen et Herentals.