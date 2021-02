Les caisses des clubs amateurs sont vides à cause de la crise… Vraiment ? LiègeCommentaire Matthias Sintzen © Shutterstock

On pensait que cette crise permettrait de ramener notre sport à des bases un peu plus saines mais ce n’est visiblement pas le cas.



À la mi-décembre, alors que la saison blanche n’avait pas encore été actée, les clubs s’activaient déjà pour la saison prochaine. En P1, Aubel lançait le bal avec son staff, les autres suivaient et s’attaquaient ensuite aux joueurs.



Nous nous attendions à quelques changements à peine dans les effectifs. Mais non, début février, plus de 100 mouvements ont déjà eu lieu au sein de l’élite provinciale.



Cette saison, dans le meilleur des cas, cinq matchs ont été joués.