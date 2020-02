Père de trois enfants, Pierre Colpin est un sportif dans l’âme. Pongiste depuis son plus jeune âge, il a réussi à mettre un pied dans la cour des grands. "J’ai commencé à huit ans au RTT Donald, à Heuseux, le club de mon village. J’y ai gravi tous les échelons jusqu’en D1 nationale" , explique celui qui occupe le restant de ses journées à enseigner l’anglais, le néerlandais… et à conduire ses enfants partout. "La toute petite, Olivia (6 ans), préfère la danse mais ce n’est pas une sportive mordue comme les deux autres. Ça dépend des affinités avec ses copines, en fait (rires) . Clara (10 ans) fait de la gym et Maxime (18 ans) joue au football."

Cette activité complémentaire de chauffeur ne dérange pas Pierre, mordu de sport. "Comme ils sont motivés, je veux qu’ils vivent leur passion à fond. L’école reste bien entendu la priorité pour tous mais tant que ça se passe bien à ce niveau-là, je les encourage à continuer leur passion."

Pour ce qui est de la vie de famille, c’est nette