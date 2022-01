Cette année marquera la 44e édition des Keytrade Bank Crêtes de Spa, coorganisées par le Royal Cercle Athlétique de Spa et Golazo Sports. Après une édition light en juin dernier, le rendez-vous athlétique spadois 2022, précurseur en 1977 de la course à allure libre, se déroulera non pas en un jour mais bien en deux.

Le samedi sera consacré aux épreuves de course à pied dites classiques: il y en aura pour toute la famille : kids run le matin, le jogging de 10km pour se dégourdir les jambes en attendant le départ des Crêtes de Spa 21km l’après-midi.

Le dimanche 27 mars, les forêts de Spa seront réservées aux traileurs (33 km et 55 km) et aux marcheurs (10 km – 21 km).

Ce dédoublement a été souhaité pour offrir plus de confort à tous les participants.

A noter que le parcours des 21 km sera quelque peu modifié et que le jogging de 10 km empruntera désormais une partie du parcours des Crêtes 21 km. Les trails de 33 et 55 km se dérouleront sur un tout nouveau parcours avec une nouvelle région à découvrir.

Les inscriptions s’ouvrent ce lundi 17 janvier 2022.

Le programme

Samedi 26 mars

9h30 : Kids Run 1 km

9h50 : kids Run 3 km

11h15 : départ 10 km

13h11 : départ 21 km

Dimanche 27 mars