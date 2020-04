Les dames du RFC Liège filent en D1 : "Une vraie satisfaction" © Marquet Liège Matthias Sintzen

Suite à l’arrêt des compétitions et aux décisions prises, les Red Marine sont championnes. Zéro défaite, meilleure attaque, meilleure défense, et trois points d’avance au général sur le deuxième. C’est ainsi que l’équipe des dames du RFC Liège a terminé la saison en deuxième division, ponctuée par une montée. Certes, personne ne s’attendait à une telle fin mais on voit mal comment les filles de Raphaël Quaranta aurait pu passer à côté du titre. "Une mise au point avait été faite après deux ou trois matchs compliqués. Je pense que nous aurions continué sur notre rythme de croisière jusqu’au bout car il y avait beaucoup de sérénité chez la plupart des filles", dit fièrement Rapha’.



L’ex-coach de l’équipe première du RFCL décroche ainsi son cinquième titre en tant que T1. "C’est (...)