>>> Jeudi 23 janvier



Trooz: Martial Collins sera toujours T1 la saison prochaine. Pour rappel, il avait succédé à Claudy Dardenne à la tête de l'équipe première au cours du premier tour. (M. S.)





>>> Mercredi 22 janvier

Aubel: Pierre Wangermez s'est déjà trouvé un "nouveau" challenge puisqu'il retournera chez les Verts la saison prochaine, suivant ainsi son coéquipier actuel, Nicolas Hansen. Richelle avait annoncé ce mercredi matin qu'il quitterait le club. (M. S.)





>>> Lundi 20 janvier



Bressoux: Michel Perée, le directeur sportif, a été démis de ses fonctions. "Il n'y a que le coach Filippo Bruzzese qui a été correct de me remercier pour les joueurs que j'ai amené. Maintenant, j'espère trouver un poste de T2 ou entraîneur des gardiens la saison prochaine", dit-il. En attendant, le club n'a toujours pas de T1 pour 2020-2021. A moins que Roberto Bisconti ne reprenne ce rôle... (M. S.)





>>> Vendredi 17 janvier

Dison: Legros n'est pas encore rétabli à 100% mais devrait jouer face à Minerois. (M. S.)



Fize: Tout le monde devrait être présent face à la lanterne rouge. Seul Ledure est en examens. (M. S.)



Geer: Davy Ballet a terminé la saison... avant même de l'avoir commencée. Son genou a à nouveau lâché, au niveau du ménisque cette fois. Von Buxhoeveden est en examens et devrait louper le match face à Ougrée. (M. S.)



Malmundaria: Le Bohec souffre d'une déchirure. (M. S.)



Ster-Fr.: Chareton (pubis) et Calisgan (pubalgie) sont incertains. (M. S.)



UCE Liège: Karatas et Rentmeister sont suspendus. Andi Motina, le solide milieu de terrain, est de retour du Canada mais ira probablement prendre du temps de jeu en P3. (M. S.)





>>> Mercredi 15 janvier

Ster-Fr: Jean-Yves Colling quittera le club au terme de la saison. (M. S.)