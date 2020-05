Tout savoir sur les derniers mouvements et infos dans la série.

>>> Vendredi 29 mai



Croatia Wandre: C'est à nouveau du costaud qui débarque dans le club des Croates: Jason Salemi, 20 ans, arrive après avoir inscrit 26 buts la saison dernière en P3C avec Vivegnis. Très efficace devant le but et très prometteur, il a terminé meilleur buteur de P3C. Il a attiré les regards de nombreux clubs de la P1 à la P3 mais a opté pour le projet très ambitieux de Nikola Lozina. Le noyau du Croatia prend forme et semble bientôt au complet.





>>> Jeudi 28 mai



UCE Liège: Lucas Sauvage arrive. Formé à Blegny et à Minerois, l'offensif de 17 ans évoluait à La Calamine.





>>> Mercredi 27 mars



Rechain: Maxime Scheen, un défenseur central de 22 ans arrive dans l'équipe de Claudy Dardenne en provenance de Champlon. (M. S.)





>>> Mardi 26 mai



Ougrée: Brice Lemmens-Hermans rejoint Ougrée en provenance de la P2 de Warsage. Le défenseur latéral de 24 ans était arrivé chez les Greens l’an passé en provenance de l’UCE Liège. L’optique de rejoindre Ougrée, avec qui il avait déjà été en contact il y a quelques années, était liée à son envie de retrouver la P1. Une opportunité vite balayée puisque les Ougréens ont finalement été relégués en P2. Une situation qui ne dérange quand même pas Brice, qui souhaitait se rapprocher de chez lui. Son objectif ? Tout donner pour rendre fier son papa, qui s’en est allé à cause du Covid-19. (J. G.)





>>> Vendredi 15 mai



Pontisse: Pierre Machiroux débarque chez les Herstaliens, en provenance de Richelle. Jeune défenseur de 19 ans, il est également passé par Verviers, Visé, Sprimont et Tilleur. Il veut à présent engranger du temps de jeu au sein de l'élite provinciale. "J’avais la possibilité de rejoindre Visé en Espoirs", confie le défenseur de 19 ans. "Mais le fait que Pontisse monte en P1 et que leur coach David Péharpré, que j’ai connu lors de mon passage en U17 à Sprimont, m’ait contacté pour faire partie du projet a changé la donne. Ça me permettait aussi de rester dans le monde adulte après ma saison avec Richelle B et de saisir l’opportunité de jouer en P1." (J. G.&M. S.)





>>> Jeudi 14 mai



Tilleur: Jérôme Tailleur va rechausser les crampons dans son ancien club.





>>> Lundi 11 mai



Pontisse: Michele Cavallaro (médian de MCS Liège en P2B) rejoint Pontisse. Au départ, le joueur se dirigeait vers Tilff en P2, convaincu par le discours de Jean-Michel Kowalski et la manière dont ce dernier voulait l’utiliser. Mais le défi de la P1 et son envie de refouler les terrains de l’élite provinciale étaient plus motivants selon le milieu défensif de 29 ans. (J.G.)





>>> Vendredi 8 mai



Pontisse: David Peharpré sera le nouveau coach de Pontisse en P1. Un série qu'il connait bien puisqu'il a été à la tête de Melen jusqu'en 2018.





>>> Vendredi 1er mai



Jehay: Bilal Boujjia arrive. Milieu de terrain de 26 ans, il évoluait à Saive (P2) cette saison mais a déjà porté les couleurs de Malmedy, Aubel, Tongres, Verviers et Trooz. (M. S.)





>>> Jeudi 30 avril



Pontisse: Le portier Julien Lardau (23) arrive chez les promus herstaliens. Il évoluait à Durbuy depuis 2017 mais connait bien le football en région liégeoise puisqu'il est déjà passé par Seraing, Ougrée et Huy. (M. S.)





>>> Dimanche 26 avril



Mouland: Plusieurs Liégeois arrivent à Mouland, qui risque d'être assez costaud la saison prochaine. Thibaut Bologne (ex-Herstal, Trooz et Beaufays), Thomas Hony (ex-Waremme, FC Liège et Faymonville), Kevin De Vito (ex-US Liège et Tilleur) et Christophe Frederick (ex-Ans-Montegnée, US Liège, Jupille et Blegny) débarquent.



Beaufays: Daniel Nana Feuzeu quitte Sprimont pour le voisin befagétain. Julien Gambini (Cointe) va également le rejoindre. (M. S.&J. G.)





>>> Jeudi 23 avril



UCE Liège: Yannick Bronckaerts sera la doublure de Pepe Santamaria chez les Espagnols. Il s'agit d'un jeune portier qui évoluait à Solières. (M. S.)

Melen: Le désormais ex-joueur de Pascal Collin, Ahmed Choukri, file à Tilleur, qui réinscrira une équipe en P3. (M. S.)





>>> Lundi 20 avril



Dison: Julian Demarteau (Wiltz, ex-Durbuy) signe au Val Fassotte. Denis Pousset s'en va.

Melen: Mercato terminé pour les hommes de Pascal Collin. Le coach recrute Thomas Cloes, flanc de Tilff, et Denis Pousset (polyvalent offensif) de Dison. (Y. H.)





>>> Samedi 18 avril



Pontisse: Gaëtan Piazza rejoint plusieurs de ses coéquipiers de cette saison et son coach Alain Bettagno à Tilleur, en troisième provinciale. (M. S.)

Wanze/Bas-Oha: Stéphane Jamart quitte Andenne (P1 namuroise, où il évoluait cette saison) et est de retour chez les P'tits Bleus, annoncent nos confrères de l'Avenir. Il a été formé là-bas et y a évolué en équipe première de 2014 à 2016. (M. S.)



Dison: Dinet Bodson, le président du Stade Disonais, a officialisé la venue de Loris La Delfa.



Cointe: Raphaël Russo conduira toujorus l'équipe de P2 la saison prochaine. (M. S.)





>>> Vendredi 17 avril



Malmundaria: Suite à l'arrivée de Germain Hagemann en provenance de Dison, le portier Lionel Giet s'en va et s'engage avec Emmels. (M. S.)

Geer: Shenasi Memeti ne restera pas, même s'il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. (M. S.)





>>> Jeudi 16 avril



Croatia Wandre: Après avoir acté l'arrivée de plusieurs joueurs de divisions supérieures, la team de Nikola Lozina a prolongé Martin Selak (fils de Yuri), qui avait pourtant des contacts en D2 et D3 amateurs. Alan Brncic (le fils de Drazen, coach du RFCL) a également donné son accord, tout comme Arnaud Adams. Ces deux derniers ont aussi refusé des offres de première ou de deuxième provinciale. "Ils préfèrent rester avec nous et croient en notre projet", explique le président, Nikola Lozina. (M. S.)





>>> Mercredi 15 avril



Flémalle: Vincent Merlina veut se relancer dans la compétition après une saison plus calme à Wandruzienne. Il a signé à Flémalle. "J'avais été contacté par Houtain mais Flémalle est plus près de chez ma copine et je vais retrouver les frères Militello qui sont mes amis. J'ai l'intention de faire une grosse saison pour me relancer dans le football mais aussi pour ma copine qui me soutient beaucoup et pour mes grands-parents qui ont toujours cru en moi", explique-t-il. (M. S.)



Pontisse: Tout comme son père Alain Bettagno (devenu coach de la P3 de Tilleur), Kevin Bettagno ne restera pas à Pontisse. Le défenseur latéral de 27 ans a décidé de rejoindre MCS Liège, un club qu’il avait quitté il y a 2 ans et où il a connu des promotions successives en P3 et en P2.(J. G.)







>>> Mardi 14 avril

Croatia Wandre: Le club de Nikola Lozina vient à nouveau de frapper fort en engageant Alessandro Mammo (milieu de terrain de Herstal), Cédric Massin (qui arrive de Rebecq) et Lendrit Qélia. Ce dernier arrive de Sprimont et n'ira donc pas à Saive. Le mercato ne s'arrêtera cependant pas là pour les Croates puisque l'un ou l'autre gros transfert devrait encore être réalisé dans les prochains jours. (M. S.)



Tilleur: En provenance de Pontisse, Salvatore Vitello file également chez les Métallos. (M. S.)

Beaufays: Le défenseur Fabrice Lindemann est de retour au club où il a joué en 2015-2016. (M. S.)

Rechain: Dorian Van Acker a signé à Sart-Lierneux, en P1 luxembourgeoise, annoncent nos confrères de Sudpresse. (M. S.)





>>> Lundi 13 avril



Aubel: Corentin Remacle est de retour chez les Vert et Blanc. Né en 2002, il a commencé le foot à Aubel, avant de partir à l'AS Eupen. Il n'est autre que le fils de Michel Remacle, ancien joueur et coach du club. (M. S.)



Beaufays: Yves Philippe ne restera pas puisqu'il a signé à Tilleur, annonce Sudpresse. Alexandre Ponzo (Grâce-Hollogne, ex-Flémalle, Visé et Aywaille) l'accompagne. (M. S.)





>>> Dimanche 12 arvil



Tilleur: En P3, l'équipe aura à sa tête Alain Bettagno. Benjamin Scopel arrive également avec le coach. (M. S.)





>>> Samedi 11 avril



Pontisse: Alain Petit, le président, se dit fatigué.





>>> Vendredi 10 mars



Ougrée: Abou Guilmi a une nouvelle fois décidé de rester fidèle à son club et à son entraîneur alors qu'il était convoité par de nombreuses autres formations (M. S.)

Minerois: Le noyau est presque complet. Un deuxième gardien et un milieu de terrain doivent encore arriver. (M. S.)





>>> Jeudi 9 mars

Melen: Le noyau de Pascal Collin prend forme petit à petit. Cependant le coach est encore à la recherche d'un offensif polyvalent. Serge Marin vient renforcer le staff en tant que T3 (et, comme ancien numéro 9, il aidera Pascal Collin dans le jeu offensif). Le club cherche encore un kiné pour la saison prochaine. (M. S.)



CP Liège: Fernand Carion, ex-président du CP Liège (membre durant 19 ans) et personnage très connu dans la région verviétoise, est décédé ce mercredi à l'âge de 80 ans. (M. S.)





>>> Mercredi 8 mars



Dison: Gaetan Ndofunsu Joao intégrera le noyau A, annoncent nos confrères de Sudpresse. Il s'agit d'un milieu défensif de 19 ans. Loris Kalf, le troisième gardien, a prolongé. (M. S.)





>>> Mardi 7 avril



Rechain: Corentin Plom a décidé de partir à Welkenraedt, en troisième provinciale. (M. S.)





>>> Lundi 6 avril



Malmundaria: Drilon Ajdini va reprendre le football à Malmedy après un an de pause. La saison précédente, il était au FCB Sprimont. (M. S.)

Ougrée: Encore trois départs dans le groupe d'Alain Colomberotto. Annibale, Ekissi et Thiry filent tous les trois à Amblève. (M. S.)

Dison: Joey Blavier a très peu joué cette saison avec la P1 des Stadistes. Il s'est engagé avec Amay, un échelon plus bas. (M. S.)

Hannut: Nicolas Devillers, entraîneur des U21 à Waremme jusqu'ici, sera l'adjoint de Manu Christiaens chez les Hannutois. (M. S.)





>>> Dimanche 5 avril



Malmundaria: Deux arrivées dans l'équipe de P1. Pholien Blaise, un attaquant de 18 ans qui débarque Stavelot, et Bryan Errens, un jeune gardien qui arrive de Elsaute. Il sera la doublure de Germain Hagemann, venu de Dison. (M. S.)

Aubel: Un flanc offensif de 22 ans débarque chez les Vert et Blanc. Il s'agit de Nourdine Nalbou qui évoluait à Tilleur cette saison. Il a été formé à Verviers et est ensuite passé par Virton et La Calamine. (M. S.)

Faimes: Le milieu de terrain de 24 ans, Adrien Willé, arrive de Braives. (M. S.)





>>> Vendredi 3 avril



Burdinne: Le club de deuxième provinciale accueille Quentin Verlaine, le solide capitaine de Warnant.





>>> Jeudi 2 avril

Pontisse: Vincent Merlina ne fera pas son retour en P1 puisqu'il file en D3 amateurs, à Gouvy. (M. S.)



Geer: Olivier "Nino" Mulowa est le nouvel attaquant de Nicolas Henkinet. Formé dans le Brabant Wallon, il arrive d'Elewijt (P2), où il a inscrit 51 buts en trois saisons. (M. S.)





>>> Mercredi 1er avril



Sprimont: Ledrit Qélia, très peu utilisé en P1, file à Saive, une division plus bas. Dans l'autre sens, Kélian Musial, jeune du RFC Liège et qui jouait à Bressoux cette saison, arrive. Landry Choupo restera en P1, où il aura pour mission, avec d'autres plus anciens, de guider le groupe. (M. S.)





>>> Mardi 31 mars



Ougrée: Le défenseur de 23 ans, Younes Ziani, arrive de Fléron. (M. S.)



Faimes: Julien Restiglian quittera Faimes et portera les couleurs de Richelle la saison prochaine. (M. S.)



Minerois: Quentin Simonis s'en va à Herve, en P2. (M. S.)

Sprimont B: Soufiane Zehram arrive chez les Carriers. (M. S.)



Pontisse: Auparavant attaquant du côté du FC Liège en D2 Amateurs, Domenico Bruzzese va faire son retour en Province de Liège après une expérience au SMVE Eijsden aux Pays-Bas. L'attaquant de 28 ans (ex-Eupen, Verviers, Arlon, Namur, Cointe, Tilleur ou encore Bressoux) a été convaincu par le discours du président de Pontisse, Alain Petit, un club qui va dès l'an prochain connaître sa première saison en P1. "Je l'avais vu joué il y a un peu plus de 2 ans et il m'avait impressionné", précise le président. "Je le voulais déjà à Pontisse à l'époque, et ça a enfin pu se faire." J. G.

© Marquet





>>> Lundi 30 mars



Wanze/Bas-Oha: Le défenseur Alexis Pessotto reste à Wanze/Bas-Oha pour une 4e saison. (M. S.)

Warsage: Didier Degueldre, qui avait annoncé son départ, aura en charge les U19 de Visé. (M. S.)



Minerois: Boris Jaeghers jouera à Spa la saison prochaine. (M. S.)

Ougrée: Thomas Masselin file à Grâce-Hollogne, en P3. (M. S.)





>>> Dimanche 29 mars



Sprimont B: Nathan Rasquin intégrera le groupe de P1. Formé au club, Sacha Duchnik (Tilff) est de retour. Stefano Vandebosch (ex-Eupen, Lensois, Warnant et Hoepertingen) arrive aussi. (M. S.)

Ougrée: Karlo Tshité Ngoy rejoint la P2, mais pas avec son club actuel puisqu'il a signé à Saive. (M. S.)





>>> Samedi 28 mars



Sprimont B: Quentin Marion (capitaine), Thomas Jurdan, Axel Keysers et Romain Hellas ont prolongé. "Carmelo Sutera, le capitaine des U19, fera également partie du projet", précise Michaël Leruth. (M. S.)

UCE Liège: L'attaquant Karl-Heinz Böhm jouera une division plus bas la saison prochaine puisqu'il rejoint Tilff en P2B. (J. G.)





>>> Vendredi 27 mars



Ougrée: Thomas Clemente Ramos file à Richelle, en D3 amateurs. (Y. H.)

Fize: Les hommes de Thierry Deprez se renforcent solidement avec l'arrivée de Jonathan Gallina (flanc de 26 ans), en provenance de Dison. (M. S.)





>>> Jeudi 26 mars



Sprimont B: François Fourneau (ex-Warnant et RFC Seraing) arrive. Loris La Delfa, Noah Lawarrée et Axel Vinaimont, trois jeunes, ont prolongé. Jérôme Delmal s'en va en P2, à Templiers-Nandrin. (M. S.)

Warsage: Retournement de situation chez les Verts. Alors que Michaël Descamps (le portier de Hamoir) avait donné son accord, il s'est finalement engagé avec Roclenge-Wonck, en P3. (M. S.)



Melen: L'ailier Ahmed Choukri quitte déjà le club après une saison et file en P2, à Ferrières. (M. S.)

Fize: Arnaud Lefevere (défenseur central), Thomas Monfort (milieu de terrain, RFC Liège) et Michele Capone (avant, Herstal) arrivent. (M. S.)





>>> Mardi 24 mars



Sprimont B: Mathieu Viguen arrive en provenance de Ciney (D3 amateurs). "Son arrivée consolide notre envie de construire une équipe du top en P1 avec des joueurs d'avenir", explique Michaël Leruth, responsable sportif. (M. S.)

Rechain: A 31 ans, le défenseur Mickaël Alvarez met un terme à sa carrière suite à ses pépins physiques et pour des raisons familiales, a-t-il déclaré à nos confrères de l'Avenir. (M. S.)



Amay: Le club de P2A transfère un joueur de nationale. Pape Ndoye arrive en provenance de Solières. Agé de 32 ans, il compte quelques apparition avec l'équipe de D2 amateurs. (M. S.)

Beaufays: Philippe Hanoset retrouvera Luc Ernes, son ancien coach, à Faimes. (M. S.)





>>> Dimanche 22 mars



Minerois: En provenance de Waremme B, le défenseur de 20 ans, Marvin Corin, s'engage avec Minerois (M. S.)





>>> Samedi 21 mars



Dison: Nicolas Bauduin quitte les Stadistes après deux saisons et signe à Aubel. (M. S.)

Ster-Francorchamps: Julien Galère va s'en aller pour Warsage, en P2 ou en P1. (J. G.)





>>> Mercredi 18 mars



Ougrée: Antoine Larondelle file en P2B dans le nouveau club Verviers-Fléron. (M. S.)

UCE Liège: Eladio Ramirez va rejoindre son ancien coéquipier de Dison, Benjamin Maréchal, à Battice en P2. (M. S.)

Sprimont: Samy Marcuccio a été blessé toute la saison. Il a décidé de quitter les Carriers pour rejoindre Seraing Athlétique, en P2A. (M. S.)





>>> Mardi 17 mars



Minerois: Corentin Dor (défenseur central) a signé en provenance d'Oupeye (M. S.)

Rechain: Le milieu de terrain Nicolas Marlet rejoint la formation de Claudy Dardenne (M. S.)



Dison: Benjamin Maréchal, qui n'a pas été conservé par les Stadistes, a trouvé un accord avec Battice, en P2. Par contre, Julien Meunier, un autre ancien joueur du RFCL, arrive au Val Fassotte. (M. S.)





>>> Lundi 16 mars



Minerois: Gérard Gaillard a prolongé. (M. S.)

Ster-Francorchamps: Ishak Calisgan et Jordan Picquereau joueront toujours à Ster la saison prochaine. (M. S.)





>>> Dimanche 15 mars



Fize: Après 7 saisons passées à Fize, le milieu de terrain Nicolas Rovny file à Momalle, en P2. (M. S.)





>>> Vendredi 13 mars



Rechain: L'offensif Loïc Jérosme redescendra d'une division puisqu'il s'est engagé avec Xhoris. (M. S.)

Malmundaria: Thomas Gabriel a donné sa parole à Recht pour la saison prochaine. (M. S.)





>>> Jeudi 12 mars



Minerois: Joël Mololi arrive d'Amblève. Albert Khachatryan et Jonathan Thomsin ont prolongé. (M. S.)





>>> Mercredi 10 mars



Fize: Le milieu défensif de 38 ans, Nicolas Rovny, a décidé de ne pas rester chez les Fizois la saison prochaine. (M. S.)

Malmedy: Romain Quenelle arrive en provenance de Sprimont, qui a prolongé Patrick Fabere. (M. S.)

Minerois: Le portier de Herstal, Thomas Debante, posera ses valises chez les Miniers. (M. S.)





>>> Lundi 9 mars

Melen: Anthony Rogister file à St-Vith, en P3. (M. S.)



Minerois: Gilles Mertens (Weywertz) et un jeune défenseur d'Elsaute B, Alexandre Heudt) rejoignent Thomas Scheffer au rayon des arrivées à La Minerie. (M. S.)

Rechain: Isaiah Blondiaux est de retour pour la saison prochaine, après un passage à Seraing. (M. S.)





>>> Samedi 7 mars

Beaufays: Marco Esposito arrive en provenance de Faimes. Une solide recrue pour les Belfagétains. (M. S.)





>>> Vendredi 6 mars

UCE Liège: Adolph Tohoua quittera le club espagnol pour rejoindre Seraing Athlétique, sous les ordres de Mourad Lachhab, où il aura également la casquette de T2. (M. S.)

Ster-Francorchamps: Le capitaine de Herve (P2), Quentin Chandelle, s'est engagé avec les Sterlains pour les deux prochaines saisons. Dans le sens des départs, Thomas Scheffer a signé à Minerois. (M. S.)

Hermée: Le coach Benoit Nullens, en place depuis 7 saisons, a décidé de prolonger l'aventure un année supplémentaire. (M. S.)





>>> Jeudi 5 mars



Minerois: Le capitaine de Minerois, Killian Crasset, va lui aussi quitter le navire à Thimister. Le joueur va rejoindre les Greens de Warsage, actuellement leaders en P2B. Maxime Scherpereel l'accompagnera. (J. G. et M. S.)

Sprimont B: Aurélien Daenen, Thomas Jurdan et Florian Peharpré ont donné leur accord pour la saison prochaine. (M. S.)

Aubel: Kevin Aerts, le gardien, s'en va à Ferrières, dernier en P2 et qui devrait donc descendre en P3. (M. S.)





>>> Mercredi 4 mars

Minerois: Thibault Houbart rejoint un club de P2B : l'attaquant avait signé à Minerois en mars 2019. Désormais, Houbart va quitter la P1 puisque ce dernier vient de rejoindre Houtain-Milanello comme nous le confie Frédéric Bodart, futur T1 houtainois. (J. G.)



Melen: Avec le retour de Loïc Dumoulin, en provenance de l'équipe B de Waremme, l'arrivée de Jérémy Franchimont et la prolongation de Régis Nicolay alors qu'il était convoité par plusieurs clubs, voilà le mercato de Pascal Collin presque clôturé. (M. S.)

Rechain: Fidèle défenseur de La Minerie pour la 6e saison consécutive, Johnny Becker (33 ans) jouera sous les ordres de Claudy Dardenne à Rechain. (M. S.)





>>> Mardi 3 mars

Ster-Fr.: Simon Michel (23 ans) est de retour dans le club de Ster. Il était parti durant deux saisons à Sart. (M. S.)

Fize: Gary Guyot s'en ira en fin de saison mais ne connait pas encore sa prochaine destination. (M. S.)





>>> Lundi 2 mars

Ougrée: Corentin Lecapitaine défendra les cages de Hannut la saison prochaine en tant que premier gardien. (M. S.)



Herve: Geoffrey Marette ne sera plus le coach du club de P2C. René Ernst, qui n'a pas encore de club pour la saison prochaine, ferait partie de la short list. (M. S.)





>>> Dimanche 1er mars



Rechain: Mehdi Ben Sellam à signer pour la saison prochaine en provenance d'Amblève. Par ailleurs, Gino Piol coachera Minerois. (M. S.)

Wanze/Bas-Oha: Robin Pire est de retour chez les P'tits Bleus, annoncent nos confrères de l'Avenir. Il s'agit du premier transfert entrant. (M. S.)





>>> Vendredi 28 février



UCE Liège: Le défenseur Yves Zadia sera encore là la saison prochaine. (M. S.)





>>> Jeudi 27 février



UCE Liège: Le défenseur Romain Deffet, blessé de longue date, rejoindra Saive, en P2, où Régis Jérosme s'en ira pour le RCS Verviers. Karatas a prolongé. (M. S.)

Wanze/Bas-Oha: Dylan Gilson, milieu de terrain, a décidé de rester une saison de plus chez les P'tits Bleus, tout comme Anthony Hotton. Di Lallo réfléchit et négocie toujours. (M. S.)





>>> Mercredi 26 février



UCE Liège: Abdoulaye a décidé de rester la saison prochaine. "Beaucoup de clubs le voulaient mais il se sentait bien chez nous et avait envie de rester avec ses amis dans une bonne ambiance", déclare Jean-Marie Raucq, le T1. (M. S.)

Wanze/Bas-Oha: Le deuxième gardien, Judikaël Dorval, a trouvé un accord avec les Sucriers pour prolonger. (M. S.)



Houtain-Milanello: L'intronisation de Frédéric Bodart comme T1 est suivie par les arrivées de David Delhalle (Aubel) et André Carrein (Rechain), deux joueurs de P1. (Y. H.)



Un retour acté dans les rangs de l'actuel leader de P2B, celui de Loris Longaretti. Le milieu de terrain de Saive avait déjà défendu les couleurs de Warsage en P1. Autre arrivée à noter chez les Dalhemois: Florian Heydens (Aubel). (Y. H.)

>>> Mardi 25 février

RCS Verviers: Axel Mafuta (P1 Dison) et Mehdi Lomma (ex D2 Liège et D3 La Calamine) iront au futur RCS Verviers, où Meme Tchité a prolongé. (J. G. & M. S.)

Saive: Autre info : Arnaud Klein (Sprimont) et Thibault Barzin (Aubel) signent en P2B. (J. G.)





>>> Lundi 24 février



Wanze/Bas-Oha: Le défenseur Jonathan Kabombo a donné son accord pour la saison prochaine. (M. S.)

Aubel: L’Aubelois Jérôme Rémy rejoindra le FC Trooz pour la saison 2020-2021, qui a déjà acté les arrivées de David Paquay et Sabeur Ziane. Le joueur était arrivé à Aubel (où il a joué aussi bien en P1 qu’en P3C du club) en provenance de Richelle l’an dernier. (J. G.)





>>> Dimanche 23 février

Dison: Trois nouvelles reconductions chez les Stadistes: les défenseurs Youri Bonnechere et Nicolas Leroy, ainsi que le jeune médian Islam Abdulkhadzhiev feront toujours partie des plans la saison prochaine. (Y. H.)





>>> Samedi 22 février



Melen: Le club annonce le retour de Loïc Dumoulin, qui a passé 4 saisons à Waremme B, où il est devenu capitaine. (M. S.)





>>> Vendredi 21 février



Houtain-M.: Frédéric Bodart remplacera Didier Jeukens à la tête de l'équipe première la saison prochaine. (M. S.)

Weywertz: Le club ne conservera pas Gilles Mertens et Denis Dongo. Deux nouveaux départs qui s'ajoutent à ceux de Dohogne et Sabeur. Ce quatuor s'est chargé d'inscrire les deux tiers des buts de Weywertz cette saison. (Y. H.)

Minerois: Tom Cornet s'est engagé avevc Ster-Francorchamps pour les deux prochains championnats. (M. S.)





>>> Jeudi 20 février



Minerois: Guillaume Germis est suspendu pour 2 rencontres + 4 avec sursis. (M. S.)

Dison: Adrien Vanhove jouera à Stavelot, en P2C, la saison prochaine. (M. S.)

Fize: Le flanc droit Benjamin Renson (Hannut, P2) a signé, annoncent nos confrères de l'Avenir. Il est le troisième à rejoindre la troupe de Thierry Deprez. (M. S.)





>>> Mercredi 19 février



Wanze/Bas-Oha: Sam Bortolin, Corentin Depas, Michaël Fréson, Guillaume Goosse, Jérôme Henrotte, Pierre Moulin, Henri Neerdael et Théo Pianetti ont prolongé pour la saison prochaine chez les P'tits Bleus. (M. S.)





>>> Mardi 18 février

Aubel: Marvin Van Melsen, qui avait annoncé son départ d'Aubel, restera dans la région verviétoise puisqu'il s'est engagé à Ster-Francorchamps. (M. S.)

Rechain: Mamadou Dian Sow évoluera à Weywertz lors du prochain championnat, annoncent nos confrères de l'Avenir. (M. S.)

Saive: Laurent Fracasso sera à la tête de l'équipe de P2 la saison prochaine. Il dirigeait le Croatia Wandre (P3) jusqu'ici. (M. S.)





>>> Lundi 17 février



Dison: Gary Deville, Jason Nicolas, Denis Pousset et Arnaud Winandts ont prolongé. Adrien Vanhove a décidé de s'en aller, au même titre que Germain Hagemann, comme déjà annoncé. (M. S.)

Rechain: Ady Biduaya, Vincent Bouhy, Frédéric Crits, Romain Frère, Jerry et Tom Pfaff, Laurent Raxhon, Dorian Van Acker et Mehdi Zinoune ont donné leur accord pour la saison prochaine, annoncent nos confrères de Sudpresse. Kevin Ernst reste aussi. (M. S.)

Trooz: Sabeur Ziane (Weywertz) retournera à La Brouck la saison prochaine. (J. G.)



Beaufays: En P2 ou en P1, Patrick Courtois restera à la tête de Beaufays lors du prochain championnat. (M. S.)



>>> Dimanche 16 février



Fize: Week-end noir en provinciales liégeoises... Le papa du T2, Olivier Parmentier nous a quittés durant la nuit de samedi à dimanche. La rédaction de la Dernière Heure lui présente ses plus sincères condoléances ainsi qu'à ses proches. (M. S.)





>>> Samedi 15 février

Fize: Wagemans est le seul suspendu. (M. S.)



Geer: Materne est suspendu alors que Bruno Philippe et Hugo Von Buxhoeveden réintègrent le noyau. Il y a eu du mouvement en cette fin de semaine chez les Geerois. (M. S.)



Malmundaria: Lionel Giet a perdu son papa, Jean-Paul, dans le courant de la nuit dernière. La rédaction de la Dernière Heure lui présente ses plus sincères condoléances ainsi qu'à ses proches. (M. S.)



Melen: Lonneux et Choukri iront en P3, Manteca est suspendu et Denooz ira avec les U19. (M. S.)



Ougrée: Ramos est suspendu. Masselin et Kante sont repris. Gillard est malade. Ekissi est toujours blessé alors que Garufo a recommencé mais n'est pas repris. Alain Colomberotto a prolongé mais il y aura du changement dans le staff. (M. S.)

Rechain: Tom Pfaff est suspendu et croise Zinoune. Diallo et Binet iront en P3. Van Acker est sélectionné par Gino Piol mais Grignard laissé au repos. (M. S.)

Sprimont: Nicolas François est suspendu. Romain Quenelle souffre toujours du genou et Jérémy Wojciechowski est incertain. Sam Georges s'en ira à Geer. (M. S.)



Ster-Fr.: Meyer et Duran sont suspendus. Chareton est à 50% et sera repris comme 15e. Picquereau se contentera de jouer avec la P3. Scheffer rentre ce samedi d'Argentine. (M. S.)



UCE Liège: Karl Boom ira en P3 avec Kolek et Motina. Arnaud Rulmont débarquera de Melen. (M. S.)



Wanze/Bas-Oha: Pessotto fait partie du groupe de Mercernier pour recevoir Fize. Messina est blessé. Le T1-joueur reprend les entraînements. (M. S.)





>>> Mercredi 13 février



Dison: Arrivé cet été en provenance de Sprimont, Elias Courail a trouvé un accord pour prolonger son aventure chez les Stadistes. (M. S.)





>>> Mercredi 12 février

Rechain: Weywertz a déniché le successeur de Jean-Sébastien Dohogne, en partance pour Sart (P2C). Maxime Limbourg quittera Rechain à l'issue de la saison pour rejoindre l'équipe germanophone. (Y. H.)

Ster-Fr.: L'attaquant Audric Vicqueray arrive en provenance de Franchimont. (M. S.)







>>> Mardi 11 février



Wanze/Bas-Oha: Alain Rorive restera bien comme T2 de Jean-Yves Mercenier la saison prochaine. (M. S.)





>>> Lundi 10 février



Rechain: Gilles Bemelmans et Corentin Plom s'en iront en fin de saison. (M. S.)

Jehay: Bertrand Marler sera toujours à la tête de l'équipe première en 2020-2021, pour une troisième saison consécutive. A la seule condition que le club monte rejoigne l'élite provinciale. (M. S.)





>>> Dimanche 9 février



Aubel: Le club a annoncé que trois joueurs ne prolongeraient pas l'aventure: Kévin Aerts, Kilian Van Muylder et Jérôme Remy n'évolueront plus chez les Verts en 2020-2021. Tom Pauporte a quant à lui prolongé. (M. S. & Y. H.)

Warsage: Le nouveau coach a été choisi. Il s'agit de Michel Remacle, qui pourrait donc retrouver la P1 si les Verts parviennent à monter. Actuel entraîneur du FC Eupen, il remplacera Didier Degueldre qui n'a pas souhaité rempiler. (M. S.)





>>> Samedi 8 février



Amblève: Robin Demarteau sera toujours l'entraîneur du Grün-Weiss la saison prochaine, quelle que soit l'issue de ce championnat (P1 ou P2). Par ailleurs, Wakil Datou ne fera plus partie des plans pour la saison prochaine. (Y. H.)

Aubel: Antoine Roex est rentré de vacances mais ne fait pas partie du groupe qui recevra Malmundaria, tout comme Meyers, Pauporte, Remy et Van Hoof. Jabo Mutsinzi est déplâtré (main). (Y. H. & M. S.)



Dison: Germain Haggeman, le portier qui a perdu sa place de titulaire en cours de saison, n'évoluera plus chez les Stadistes. Pour aller à Amblève, Deville est out. (M. S.)



Fize: Wagemans est suspendu. Ledure réintègre le groupe. (M. S.)

Geer: Thibaut Henquet a signé durant la semaine. Von Buxhoeveden est de retour. Materne est suspendu. (M. S.)



La Calamine: Quentin Hubert, Nicolas Gerrekens et Sébastien Aritz sont toujours aux soins. Glody Kudura et Samuel Schyns ne porteront plus les couleurs calaminoises la saison prochaine. (Y. H.)

Malmundaria: Nicolas Meyer et Momo Duran sont suspendus pour le déplacement à Aubel. Nicolas Duprez (33 ans) arrêtera la compétition en fin de saison. (Y. H.)



Melen: Manteca est suspendu. Rulmont est rentré de vacances. Lonneux souffre de la cheville et Denooz est de retour. (M. S.)



Rechain: Le club a désigné son nouveau coach pendant la semaine. Pour recevoir Wanze/Bas-Oha, Gino Piol sera privé de Tom Pfaff, suspendu, et de Diallo, en vacances. Van Acker et Binet iront en P3. Zinoune n'est plus suspendu. (M. S.)



Ster-Francorchamps: Pas de Thomas Scheffer (étranger) pour le duel contre Minerois. Retours possibles pour Arnaud Chareton (pubalgie) et Jordan Picquereau (élongation), face à ses anciennes couleurs. (Y. H.)



Flémalle: André Jamers s'est engagé pour une saison supplémentaire comme T1. (M. S.)







>>> Mardi 4 février



All. Clavinoise: Raphaël Mathieu sera toujours à la tête de Clavier la saison prochaine. (M. S.)





>>> Lundi 3 février



Aubel: Nouvelle reconduction chez les Herbagers: celle du défenseur gaucher François Smits. (Y. H.)

Minerois: Tom Bultot jouera à La Calamine, où Nicolas Lefranc arrive aussi (Y. H.)



Ster-Francorchamps: Gilles Bemelmans portera les couleurs sterlaines la saison prochaine. Le défenseur de Rechain aura pour notamment pour équipiers Arnaud Chareton, Jérémy Zander, et les jeunes Cyrian Piette et Louis Raskin, tous prolongés. (Y. H.)



Saive: Arrivé en octobre, Jean-François Maréchal ne prolongera pas l'aventure en tant que T1 du club. (Y. H.)



>>> Dimanche 2 février



Aubel: Pas de football ce dimanche mais les Verts ne sont pas au chômage puisque Jean-Yves Colling (33 ans, de Ster-Francorchamps) a signé pour la saison prochaine. Il est le troisième joueur à arriver. Passé par les clubs voisins de Herve, Battice, Minerois et Elsaute, il ajoutera une touche régionale supplémentaire voulue par les dirigeants du RAFC. François Smits a prolongé. (M. S. & Y. H.)





>>> Samedi 1er février



Aubel: Blessé à la main (pouce cassé), Jabo Mutsinzi n'est pas encore déplâtré comme il l'espérait avant le déplacement à Ster-Francorchamps. Roex ne s'est pas suffisamment entraîné alors que Charef et Van Muylder rentrent de suspension. (Y.H.& M. S.)

Dison: Le groupe est presque au complet. Seuls Vandebon et Godard sont incertains. (M. S.)



Fize: Thierry Deprez a choisi de ne pas reprendre Mayanga. C'est Rigo qui le remplace. Ledure est out pour des raisons personnelles. (M. S.)

Geer: Arnaud Materne remplace Bruno Philippe sur le banc des suspendus. Von Buxhoeveden est rentré du ski. Le coach Nicolas Henkinet ne devra donc plus coucher son nom sur la feuille de match. (M. S.)



Malmundaria: Momo Duran et Nicolas Meyer sont suspendus. Duprez, Krings, Hungs et Le Bohec sont incertains. Mathonet devrait faire son retour dans le groupe. (Y. H. & M. S.)



Melen: Manteca est suspendu. Nicolay est de retour de vacances mais Rulmont est parti. Storme et Rogister (cheville) sont incertains. (M. S.)



Minerois: Kevin Counet est sur le départ. Le défenseur minier a trouvé un accord avec Elsaute pour la saison prochaine. (Y. H.)

Ougrée: Ramos est suspendu, Ekissi blessé au genou et Masselin et Gillard sont aux sports d'hiver. Garufo est incertain. Tomasetig arrête suite à des problèmes de santé. (M. S.)

Rechain: Raxhon (mollet) est incertain. Gioia est blessé au péroné pour une durée indéterminée. T. Pfaff remplace Zinoune sur le banc des punis. Grignard était en vacances durant la semaine. (M. S.)



Sprimont B: Cassoth (raisons personnelles), François et Georges (ski) ne sont pas disponibles. Au même titre que Delmal (genou), Quenelle (rotule) et Wojciechowski (adducteurs), qui sont blessés. A. Keyser est malade. (M. S.)



Ster-Fr.: Les jeunes Cyrian Piette et Louis Raskin ont prolongé. Meys rentre de suspension alors que Scheffer est à l'étranger. Colling est incertain et Picquereau, blessé. (Y. H. & M. S.)



UCE Liège: Jean-Marie Raucq conserve le même effectif que la semaine dernière. Camara, qui était suspendu, ira faire un petit tour en P3. (M. S.)

Wanze/Bas-Oha: Pessotto est de retour de suspension mais est repris avec l'équipe B. (M. S.)





>>> Vendredi 31 janvier



REMISES: Pour ce weekend des 1er et 2 février 2020, le Comité Provincial de Liège laisse jouer les jeunes et réserves pour autant que le club garantisse la praticabilité du terrain pour le match d’équipes premières du weekend. A défaut, le club doit avertir le membre du Comité Provincial qui pourra remettre les matches de jeunes et réserves … sans déplacement au terrain. Pour les équipes premières (hommes et dames), il n’y a pas de remise annoncée. Pas de remise pour la RIL.

Fc Eupen/Warsage: Michel Remacle, l'ex-coach d'Aubel, quittera le club en fin de saison. C'est à Warsage qu'il pourrait déposer ses bagages, où Didier Degueldre arrêtera lui aussi. (M. S.)

Houtain-M.: Didier Jeukens ne sera plus le coach en fin de saison. (M. S.)



Geer: 10 joueurs reconduits, 1 arrêt. Plus d'infos. (M. S.)



Malmundaria: Le portier Jonathan Monte quittera le club au terme de la saison. (M. S.)

Walhorn: Stefano Francini arrêtera en fin de saison. (M. S.)



>>> Jeudi 30 janvier



Heusy: Le joueur-entraîneur, Jessy Dionisio, reste à la tête de l'équipe pour la saison prochaine. 12 joueurs ont également prolongé. (M. S.)



Olne: Boris Lambert sera toujours T1 en 2020-2021. (M. S.)



Elsaute: Boris Dome et son staff prendront à nouveau place sur le petit banc la saison prochaine. Au niveau de l'effectif plusieurs joueurs ont resigné mais De Zorzi va arrêter. (M. S.)



Ster-Fr.: Raskin et Piette ont donné leur accord pour une saison supplémentaire. (M. S.)





>>> Mercredi 29 janvier



Aubel: Olivier Meyers restera au club une saison supplémentaire. Il s'ajoute à la longue liste de joueurs qui ont déjà marqué leur accord. Jabo Mutsinzi est plâtré (pouce cassé) mais il sera en principe apte au service à Ster-Francorchamps le week-end prochain. (Y. H.)



UCE Liège: Thibaut Katzenburg fera toujours partie du groupe de Jean-Marie Raucq la saison prochaine. (M. S.)

Trois-Frontières: Geoffrey Foguenne remplacera Fabrice Burdziak à la tête de l'équipe première. Il s'agit d'un retour pour l'actuel coach de Goé. (M. S.)





>>> Dimanche 26 janvier

Hannut: Didier Quain avait annoncé son départ. Le club a choisi son successeur. Il s'agit de Manu Christiaens, l'actuel coach de... Waremme B, où il était en place depuis 3 saisons. (M. S.)





>>> Samedi 25 janvier



Aubel: Charef et Van Muyler sont suspendus. Niro ne compte plus sur Delhalle la saison prochaine. Ce dernier a décidé de quitter le groupe de P1 dès maintenant. (M. S.)

Dison: Abdulkhadzhiev souffre d'une entorse et Leroy est malade. Pour le reste, Jean-Sébastien Legros ne doit faire face à aucun problème. (M. S.)



Geer: Von Buxhoeveden est au ski et Loïc Drèze reparti en Afghanistan. La liste des blessés est toujours la même. Kuhne est de retour. (M. S.)

Malmundaria: Plusieurs absents pour recevoir Ster-Francorchamps: Hungs est en vacances, Le Bohec souffre d'une déchirure et Mathonet est pris par son travail. Ordonez est quant à lui incertain alors que Krings a terminé ses examens scolaires. (M. S.)

Melen: Nicolay est en vacances. Lonneux rentre de suspension. Bemelmans et Choukri iront en P3. (M. S.)



Ougrée: Alain Colomberotto fera appel à deux U-21, même si son noyau est au complet. Des choix seront donc opérés. "Selon mes calculs, il nous faut entre 15 et 18 sur 30 pour espérer se sauver", dit le T1. (M. S.)



Rechain: Pour aller à Melen, Gino Piol ne pourra pas compter sur Carrein, Diallo, Grignard, Van Acker et Zinoune. Raxhon et Jérosme sont très incertains. Biduaya, Frère et Quinta sont de retour. Le terrain étant gelé mardi, Rechain a dû s'entrainer sur la piste de Herve. (M. S.)



Sprimont B: Choupo jouera en amical avec la D3 et Wojciechowski (cuisse) est incertain. Cassoth et Quenelle (capsulite) sont indisponibles, tout comme Keysers (suspendu). Marion ne s'est pas entraîné cette semaine et n'est donc pas repris. (M. S.)

Ster-Francorchamps: Chareton est plus qu'incertain. Meys et Scheffer sont suspendus. (M. S.)

UCE Liège: Karatas et Rentmeister sont de retour de suspension. Camara y passe à son tour. Jean-Marie Raucq voit les joueurs petit à petit pour la saison prochaine. (M. S.)



Wanze/Bas-Oha: Pessotto est suspendu. Hotton est de retour à l'entraînement mais encore trop juste. Adam a également repris la course. Dorval et Pianetti sont en voyage scolaire. Le joueur-entraîneur, Jean-Yves Mercenier, a mal au dos et est donc incertain. (M. S.)





>>> Vendredi 24 janvier

MCS Liège: Gaspare Raia sera toujours le coach de MCS Liège la saison prochaine. (M. S.)

Vyle-Tharoul: Loin d'être sauvé en P2A, Vyle-Tharoul poursuivra l'aventure avec Jérôme Remacle en 2020-2021. (M. S.)

Xhoris: Michaël Lèbe restera en place comme T1. (M. S.)

Solières: L’équipe B du club mosan a prolongé son entraîneur Carmelo Giunta. (E. T.)

Braives: Jofray Hella sera toujours bien à la tête de l'équipe première la saison prochaine. (M. S.)





>>> Jeudi 23 janvier



Trooz: Martial Collins sera toujours T1 la saison prochaine. Pour rappel, il avait succédé à Claudy Dardenne à la tête de l'équipe première au cours du premier tour. (M. S.)





>>> Mercredi 22 janvier

Aubel: Pierre Wangermez s'est déjà trouvé un "nouveau" challenge puisqu'il retournera chez les Verts la saison prochaine, suivant ainsi son coéquipier actuel, Nicolas Hansen. Richelle avait annoncé ce mercredi matin qu'il quitterait le club. (M. S.)





>>> Lundi 20 janvier



Bressoux: Michel Perée, le directeur sportif, a été démis de ses fonctions. "Il n'y a que le coach Filippo Bruzzese qui a été correct de me remercier pour les joueurs que j'ai amené. Maintenant, j'espère trouver un poste de T2 ou entraîneur des gardiens la saison prochaine", dit-il. En attendant, le club n'a toujours pas de T1 pour 2020-2021. A moins que Roberto Bisconti ne reprenne ce rôle... (M. S.)





>>> Vendredi 17 janvier

Dison: Legros n'est pas encore rétabli à 100% mais devrait jouer face à Minerois. (M. S.)



Fize: Tout le monde devrait être présent face à la lanterne rouge. Seul Ledure est en examens. (M. S.)



Geer: Davy Ballet a terminé la saison... avant même de l'avoir commencée. Son genou a à nouveau lâché, au niveau du ménisque cette fois. Von Buxhoeveden est en examens et devrait louper le match face à Ougrée. (M. S.)



Malmundaria: Le Bohec souffre d'une déchirure. (M. S.)



Ster-Fr.: Chareton (pubis) et Calisgan (pubalgie) sont incertains. (M. S.)



UCE Liège: Karatas et Rentmeister sont suspendus. Andi Motina, le solide milieu de terrain, est de retour du Canada mais ira probablement prendre du temps de jeu en P3. (M. S.)





>>> Mercredi 15 janvier

Ster-Fr: Jean-Yves Colling quittera le club au terme de la saison. (M. S.)