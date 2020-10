La saison de cyclocross a repris. Et la reprise en Wallonie était toute proche. Avec le désormais incontournable Challenge Henri Bensberg. Mais il faudra patienter encore un peu. Car les deux premières manches viennent d’être annulées à cause du coronavirus. Celle prévue à Porcheresse le 25 octobre et celle prévue à Saive le 31 octobre.

Les autres manches, pour l’instant maintenues, sont prévues le 8 novembre à Malmédy, le 15 novembre à Banneux, le 22 novembre à Engis, le 6 décembre à Flémalle, le 13 décembre à Orp-le-Grand et le 20 décembre à Waremme.