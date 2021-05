Ils ont quitté l’école secondaire depuis quelques années maintenant, mais leur amitié née à leur jeune âge est restée intacte. Issus de trois familles, Thomas, Simon, Jérémy (Thiry), Colin, Florian (Glesner) et Maxime (Reginster) n’en forment qu’une seule lorsqu’ils sont réunis pour pédaler. Sportifs-nés, le cyclisme, c’est leur passion. Dans un mois… et un jour, ils vont entamer un tour de la Belgique sur leur selle, en longeant toutes les frontières. Au total, 1 100 kilomètres à réaliser en sept jours (du 13 au 19 juin) pour le plaisir, le sport et la bonne cause. Nous avons rencontré ces trois anciens nageurs, cet ex-basketteur et ces deux handballeurs qui, au pied de La Belle Liégeoise, ont attiré l’attention des nombreux passants que certains connaissaient.

On vous surnomme "Les Labras". D’où vient ce nom ?

"C’est le diminutif de labradors. Nous faisions les 400 coups à l’école. Les profs avaient du mal à nous retenir. Ce sont eux qui nous ont appelés ainsi et le nom est resté."

Pourquoi avoir décidé de réaliser un tour de Belgique ?

"Chaque année, nous aimons faire un week-end de sorties sportives. L’année dernière, nous avons décidé (...)