Les joueuses sont à l’arrêt le plus complet. Suite à plusieurs cas de Covid dans le club de D1 Dames, les entraînements ont été annulés jusqu’à lundi, au moins. Cet arrêt fait mal à Laura Henket, seule professionnelle du groupe liégeois avec la Polonaise Roksana Schmidt. “C’est vraiment dommage d’en être arrivé à une telle situation. Je suis coupée en plein dans mon élan. Au final, nous avons joué deux matchs (NdlR : contre Courtrai et Pepinster à domicile) et six semaines de travail sont mises à la poubelle. On se retrouve chez soi à attendre les prochaines décisions”, explique la joueuse de 22 ans qui dispute ici sa première année en tant que pro après ses études.

Garder la forme

Touchée elle aussi par le virus, Laura reprend peu à peu les entraînements. Car il n’est pas question de rester sans rien faire. “Je n’ai rien eu de très grave”, rassure-t-elle. (...)