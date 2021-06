Enfin ! Les Crêtes de Spa ont pu être organisées ave les aménagements nécessaires. Des vagues de départs avaient été prévues pour éviter les regroupements trop importants et les consignes furent respectées à la lettre.

En plus d’avoir planifié une nocturne de 10 bornes le vendredi soir, les distances de 10, 21 et 33 km avaient été programmées sur les deux jours. La météo fut clémente et propice à la pratique sportive mais à l’arrivée, il était clair que les organismes étaient marqués. On retiendra cette image de Marie, la quarantaine, qui franchit la ligne en pleurs, à la limite de ses forces.