Enfin un match officiel pour l’URSL Visé. Mais dans les rangs visétois, on compte encore et toujours les blessés.

Le contexte est particulier pour le retour de l’URSL Visé en compétition officielle, six mois et demi après sa dernière apparition qui ne comptait pas pour du beurre. Il y a, d’une part, la qualité de l’adversaire louviérois et, surtout, la blessure à l’épaule subie par son gardien titulaire Arthur Crémer à l’entraînement.