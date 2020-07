Même durant le confinement, les sportifs waremmiens sont restés actifs… en dehors du bassin.

La crise sanitaire a empêché de nombreux sportifs de s’exprimer. Les nageurs ont été parmi les plus impactés puisque les piscines n’ont pu rouvrir que le premier juillet. Difficile pour eux de trouver un lieu pour garder la forme dans leur sport favori.

A Waremme, le coronavirus et le confinement n’ont pas eu d’impact sur les jeunes sportifs. La période sans pouvoir mettre les pieds dans l’eau chlorée a certes été très longue mais les nageurs et nageuses ont eu du boulot. "Grâce à cela, on remarque aujourd’hui qu’ils n’ont rien perdu au niveau physique et cardio", estime Ann Bonvoisin, entraîneur.



Durant ces longs mois, ils ont été suivis sans interruption. "Sarah (Wégria) les prenait en charge et leur donnait (...)