Mon Dieu, qu’il est agréable de voir ce stade de la cité de l’Oie ainsi garni ! De quoi booster une formation de Visé montée sur la pelouse avec une énorme hargne.

Liège n’a pas totalement, dans le jeu, loupé son entrée en matière, mais a concédé deux goals à des Visétois hyper réalistes. Tout d’abord sur corner (tête de Reciputi et but de Wilmots) puis sur une rentrée en touche suivie d’un centre de Brrou et d’une tête imprenable de Manfredi au premier poteau. "Visé a profité de notre manque de rigueur. Surtout sur le second but", pestait Dazen Brncic. "Courir après un double handicap est compliqué et notre domination territoriale ne nous a pas permis de le combler. On s’est ménagé des opportunités, mais on manque encore de détermination dans le rectangle." (...)