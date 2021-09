Il ne s’en est jamais caché, Pierre Cornia a de l’ambition pour ses Panthers : "En effet, mais cette ambition ce n’est pas de tout écraser autour de nous, c’est simplement de progresser, de grandir sainement et de toujours viser l’excellence, que ce soit au niveau sportif mais aussi, par les valeurs que nous entendons porter (allier sport et études pour nos joueuses) au niveau sociétal." Pour cela, le coach des Panthers travaille sans relâche, son cerveau bouillonnant jamais à court d’idées comme ce tournoi déjà prévu l’année dernière et reporté d’un an en raison du Covid.

"Un tournoi international de ce niveau, c’est du jamais vu à Liège. Nous accueillons Braine, qu’on ne présente plus, mais également Herner TC, multiples championnes d’Allemagne, ainsi que Reims-Champagne Basket, une formation qui vise à court terme l’élite française dont on connaît la densité. Surtout nous aimerions pérenniser ce tournoi d’année en année, avis aux partenaires potentiels", poursuit celui qui est également assistant-coach des Belgian Cats.

Ce tournoi (matchs vendredi à 18h et 20h30, consolation et finale samedi à 15h et 18h, match de gala avec Liège Basket dimanche à 15h), ce sera aussi l’occasion de découvrir des Panthers new-look avec désormais deux étrangères. "Le constat était clair : pour grandir et même pour ne pas régresser face à la course à l’armement de la concurrence, il nous fallait une taille. C’est désormais chose faite avec l’Américaine Britt Brewer (24 ans - 1m95). Le choix de vie de Laura Henket, pour malheureux qu’il soit sur le plan sportif, nous a ouvert certaines opportunités et après avoir pesé les risques, nous avons eu l’occasion de signer Eden Rotberg, capitaine à 23 ans de l’équipe d’Israël. Nous espérons pour la première fois passer les qualifications à la FIBA EuroCup (dans trois semaines face à un club norvégien) pour recevoir ensuite quelques grosses pointures tandis qu’en Belgique, notre objectif est de confirmer notre place de la saison dernière dans le top 4."

En attendant, en marge de ce gros tournoi international, les Panthers présenteront leurs différentes équipes samedi soir à 21h sur le site de l’Aéroport de Bierset.

Denis Esser