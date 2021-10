Un match de Coupe de Belgique, deux d’EuroCup, deux de championnat… Et autant de victoires pour les Panthers de Pierre Cornia. Comme début de saison, on ne pouvait rêver mieux du côté du Bois Saint-Jean, où tout le groupe semble motivé et veut tirer sur la même corde. "Nous sommes bousculés mais présents, dit le coach. Il y a parfois la manière, parfois pas, mais les résultats sont là."

L’ambition ? Toujours faire mieux. Sur la scène européenne, c’est fait avec les premières victoires, et ce n’est pas terminé. Reste maintenant le championnat de TDW1 qui s’annonce compliqué, avec de très belles équipes. (...)