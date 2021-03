Les Panthers sont entrées dans un rythme capable de les entrainer jusqu’au bout du championnat. Après cinq succès d’affilée et une troisième place, certes provisoire, les filles du Sart-Tilman sont sur une autre planète. "Il y a de l’euphorie dans le groupe", lâche la fidèle capitaine Natacha Doppée, avant un nouveau match important à Lummen ce mercredi soir.

En cas de victoire, les Panthers pourraient battre leur record de succès consécutifs. Que demander de plus après avoir battu Namur pour la première fois et avoir battu le record de Belgique de points inscrits par une joueuse (Laura Henket) en un match ? Sans oublier l’une ou l’autre performance personnelle. "Lummen a failli venir à bout de Namur. Ce sera un match difficile car c’est une équipe qui manque de constance. Elle est capable du meilleur comme du pire. Il faudra bien rentrer dans le match et ne pas les prendre à la légère malgré un classement qui peut être trompeur." (...)