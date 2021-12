Malgré quelques difficultés, les Liégeoises peuvent avoir le sourire au moment d'aborder la trêve hivernale. Bilan.

La trêve hivernale a sonné pour les Panthers. Et elle est plus que méritée. La victoire de ce mercredi soir face au Spirou Ladies permet de terminer l’année par quatre victoires de rang en championnat. La performance est plus que jamais au rendez-vous sur les hauteurs du Sart-Tilman. "Nous avons remporté tous nos matchs contre nos concurrents directs : Courtrai et Boom. Avec, en bonus, la victoire contre Namur. En plus, nous sommes qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de Belgique", analyse avec satisfaction Pierre Cornia.

Seules ombres au tableau, les claques prises en EuroCup, face à des adversaires d’un tout autre niveau. (...)