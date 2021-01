Si entretemps les filles de Pierre Cornia s’étaient imposées à Courtrai, mais aussi face à Lummen et aux championnes du Luxembourg, de leur côté les Malinoises reviennent d’une semaine d’EuroCup dans la bulle FIBA de Valence. De quoi prendre le rythme du plus haut niveau.

C’est ce que les Panthers allaient vite constater après avoir mené 0-5. D’un 8-0 bien tassé, les Malinoises reprenaient la tête et n’allaient plus la lâcher. Intransigeantes en défense, elles partageaient bien la balle en attaque alors que, de leur côté, les Mosanes multipliaient les occasions manquées offrant des transitions à l'adversaire.

A ce petit jeu, l’écart se mettait à grandir avec régularité (18-11 à l’issue du premier acte). Les Liégeoises tentaient de s’accrocher mais ne pouvaient pas grand-chose face au rouleau compresseur local dans un second quart qui tournait à leur confusion au niveau offensif (36-19 au repos).

Le troisième quart était bien meilleur et les visiteuses se rapprochaient à 49-40 (30ème). Elles maintenaient la pression jusqu’à 55-48 avant d’encaisser un 7-0 qui leur coupait bras et jambes. Repoussées à 14 longueurs, les Panthers ne pouvaient que constater la supériorité d’un adversaire bien pourvu en taille et talent mais aussi nettement plus adroit à distance.

QT: 18-11, 18-8, 13-21, 16-11





SKW: VAN GILS 0, DE MEYER 14, Billaert 5, Be.MASSEY 18, VERVAET 15, Bi.MASSEY 13, Bruyndoncx 0





Liège Panthers: Tremblez -, Doppée 8, LEBLON 0, Borlée 0, SCHMIDT 15, Descamps 0, HENKET 9, Franquin 4, Peeters 4, Bremer 2, MAES 10.